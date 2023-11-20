2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı."AKTİF OLMA ÇABASINDAYIM"Azra Akın, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kırtasiyeden çıkan model, "Okul masrafları. Kırtasiyeden çıktım. Bir şeyler aldım. Siz nasılsınız?" dedi. Akın, "Şu an aktif olma çabasındayım açıkçası. Bir şeyler yapıyorum ve aklımda olan bir kaç şey var. İnşallah uygulama zamanı geldiğinde konular hakkında daha da detaylı konuşuruz" dedi.MAKYAJSIZ GÜZELAzra Akın'ın makyajsız hali dikkat çekti.