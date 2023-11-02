Nilgün Belgün'ün alışveriş günü...

Son olarak 'Kutsal Damacana 4' adlı filmde yer alan usta oyuncu Nilgün Belgün, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Kameralara poz veren Belgün, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen usta isim, neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekti.



Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Nilgün Belgün, "Bugünü alışverişe ayırdım çocuklar" dedi.



Kameraları karşısında görünce gülümsemeyi eksik etmeyen Belgün, siyahlar içindeki şık tarzı ile göz kamaştırdı.



