İşgalci İsrail'e bir tepki daha!

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki gösterdi ve ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken; siviller hedef alınıyor. İsrail'in Gazze'de siviller ve yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılar 27'nci gününde de devam ediyor.



ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek bir kez daha yardım çağrısında bulundu.



Dünyaca ünlü sanatçı, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.



"Gzze toplu mezara dönüştü"



Jolie, Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Bu suça ortaksınız"



Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır." ifadelerine yer verdi..