Ece Sükan'ın toplantı telaşı!

Oyuncu ve modacı Ece Sükan, önceki gün Bebek'tek kameralara yansıdı. Yakındaki bir kafeden kahve alan ünlü isim, toplantıdan toplantıya koştuğunu söyledi.

Sosyetik güzel Ece Sükan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bir kafeden kahve alan oyuncu, bir süre içeceğini yudumladıktan sonra taksi çevirerek oradan ayrıldı.



46 yaşındaki Sükan, gazetecilerin sorularına; "Yolu tıkamayalım, sözüm olsun. Toplantıdan toplantıya koşturuyorum işte" demekle yetindi.



