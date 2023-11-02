Cadılar Bayramı tarzıyla gündem oldu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 38 yaşındaki Hadise, son yayınladığı fotoğraflarla da gündem oldu.Cadılar Bayramı’nı kutlayan Hadise, özenle hazırladığı parti için pozlar verdi.Siyah saten sırt dekolteli bir elbise giyen Hadise, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Hadise paylaşımına "Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum" notunu düştü.