Buse Varol'dan duygulandıran paylaşım

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs sebebiyle 41 yaşında hayatını kaybetmişti. Her fırsatta kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan'ın eşi Buse Varol da son paylaşımıyla yürekleri sızlattı.Buse Varol, Selçuk Tektaş ile olan karesini şu sözler ile paylaştı:"Bu fotoğrafı çekildiğimiz anı o kadar net hatırlıyorum ki! Çok özledik hem de çok... Bazen sadece 'keşke' diyosun..."