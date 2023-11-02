Bergüzar Korel ev değiştirdi

Vatanım Sensin, Binbir Gece, Karadayı gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, yeni projesinin çekimleri için çocukları kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç'e bırakıp Türkiye'ye gelmişti.Ailesi ile beraber Londra'da yaşam sürdüren Korel, çekimlere ara verilir verilmez İngiltere'ye uçtu.Daha önce oyunculuğun zorluğundan yakındığı açıklamaları sebebiyle topa tutulan Korel, şimdi de yeni taşındıkları mahalle paylaşımları ile gündeme geldi.Korel, yeni mahallesinden manzaraları "Yeni mahalle, yeni hayat. #hayatsanateşekkürederim" açıklaması ile paylaştı.Korel'in bu paylaşımı takipçilerine "Hayat sanırım o kadar da zor değil..." dedirtti.