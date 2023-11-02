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Arda Türkmen'in eşi saldırıya uğradı!

22 Eylül 2021 tarihinde ünlü şef Arda Türkmen ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, minik kızı Ada Siena da yanındayken korku dolu anlar yaşadı. Trafikte sıkıştığı bir anda birinin arabasına vurduğunu ve kapılarını zorladığını anlatan Elbirliler, takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekleme: 2.11.2023 - 01:45 Güncelleme: 2.11.2023 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
Şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'Evet' demişti. İkili, geçtiğimiz sene kasım ayında ise ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Eşi Melodi Elbirliler ile ortak bir paylaşım yayınlayan Arda Türkmen; gönderisine şu notu yazmıştı:

Biz bugün üç olduk... Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz.

Arda Türkmen'in eşi saldırıya uğradı!

"BENİ ARABADAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI"

Melodi Elbirliler, son olarak trafikte yaşadığı korku dolu anlarla gündeme geldi. Kızı Ada Siena ve yardımcısı ile birlikte arabadayken saldırıya uğradığını söyleyen Elbirliler, yaşadıklarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Arda Türkmen'in eşi saldırıya uğradı!

"'Cadılar Bayramı'nı uzakta aramamak lazım... kıpırdamayan trafikte arkadaki arabanın şoförü arabasından inip kapımı zorlayarak beni arabadan indirmeye çalıştı trafik gitmiyor diye. Kapılar kilitliydi neyse ki ama o anki korkumu ve sonrasında gelen siniri anlatamam. Etraf delilerle dolu, lütfen camlarınız kapılarınız olabildiğinde kilitli olsun hep" diye yazan Melodi Elbirliler, ardından peş peşe videolar da yayınladı.

Arda Türkmen'in eşi saldırıya uğradı!

"TRAFİKTE DİKKAT EDİN KENDİNİZE"

"Trafiğin akmadığı bir anda, ben ve önümdeki bütün arabalar dururken bir anda gölge olarak birinin yaklaştığını hissetim" diyen ünlü isim, şöyle devam etti:

Sonra eliyle arabamın camlarına vurmaya başladı. Kafamı ona doğru çevirdiğim anlarda da kapının kolunu zorladı. Kapılar kilitliydi, iyi ki de öyleydi. Siena arka koltukta yardımcımızla birlikte oturuyordu. İnsanlar gelmeye başlayınca kaçtı gitti. Yani deli diyeceğim, ayıp olacak delilere. Bu arada ben hep arabanın kapılarını kilitli tutarım, bir de yaz olsa da camları çok fazla açmamaya çalışıyorum. Trafikte dikkat edin kendinize.

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