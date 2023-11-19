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Beyaz Gazete
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Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar ve sunucu Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 19.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Namazın ardından alkışlarla araca taşınan Metin Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

UCA'NIN VEFATI

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde, 3 Kasım'da araç kullanırken fenalaşmış ve aracı ağaca çarparak durabilmişti.

İlk tetkiklerinde boyun şah damarında tıkanıklık tespit edilen ve Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım inme merkezinde tedavi altına alınan Uca, 16 Kasım'da acil operasyon geçirmiş, 17 Kasım Cuma günü hayatını kaybetmişti.
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