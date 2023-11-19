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Hande Ataizi'den evlilik açıklaması

Son zamanlarda kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi, özel hayatına dair konuştu. Güzel isim evlilik defterini kapattığını söyledi.

Ekleme: 19.11.2023 - 00:06 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:07 / Editör: Ozge Selin
Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs karakterine hayat veren Hande Ataizi, Camdaki Kız Cana ile akıllara kazındı.

Uzun bir süre Cana karakterine hayat veren ve bu sayede ünü artan başarılı isim, sosyal medya paylaşımlarıyla rekor kırıyor.

50 yaşında olan ve kusursuz fiziği ile beğeni toplayan Ataizi, katıldığı bir programda evlenmeye dair konuştu.

Karkteri için "meydan okuma" dedi

HaberTürk ekranlarında kendisi hakkında merak edilen soruları cevaplayan Hande Ataizi, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bihter filminde Firdevs karakterini canlandırması hakkında, 'Bana bir meydan okuma oldu.' yorumunda bulundu.

"Evlenmek istemiyorum"

Kadınların özgür olması gerektiğini savunan Hande Ataizi, 'Bir kadın tek başına kendi ayakları üzerinde durur, hatta ve hatta eğer isterse kendi standartlarını en iyi şekilde belirleyebilir. Bizim paylaşım anlamında bir partnere ihtiyacımız var, standart anlamında değil.' ifadelerini kullandı.

Evlilik sisteminin insan doğasına aykırı olduğunu düşünen ünlü oyuncu, bu düşüncesinin kendisine annesinden geçtiğini de anlattı. Ataizi, 'Evlilik sistemine baktığın zaman, boşanma oranı her geçen yıl artıyor. Demek ki burada bir yamukluk var.' diyerek düşüncelerini aktardı.

Evlilik kurumunun çiftler arasındaki anlaşmadan doğduğunu belirten Ataizi, birlikte yaşamanın, günlük sorumlulukların ise tutkuyu öldürebileceğini ekledi. Kendi deneyiminden yola çıkarak bir daha evlenmek istemeyeceğini belirtirken birçok kişinin de aslında evlilik için uygun olmadığını ekledi.
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