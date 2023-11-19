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Doğum için gün sayıyor

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Ocak ayında doğuracağını söyleyen Şefkatli, bebeklerin isminin de belli olduğunu açıkladı.

Ekleme: 19.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Gösterişli bir düğünle dünyaevine giren İdo- Yasemin Tatlıses çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor.

İkiz erkek bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, doğum yapmak için gün saymaya başladı.

Ocak ayında doğum yağacağını söyleyuen Şefkatli, çocuklarının isimlerinin de belli olduğunu söyledi.

"Doğum Türkiye'de olacak"

Erkek ikiz çocuğu olacak olan Yasemin Şefkatli, "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağın söyledi. Doğum Türkiye’de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz.

Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" dedi.

İkizlerin ismi belli

Şefkatli, "İkizlerin isimlerini İdo belirledi ama şimdi burada söylemek istemiyorum, sürpriz olsun" diye konuştu.
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