Burcu Kıratlı'yı kimse böyle görmedi!

Sinan Akçıl ile 2018 yılında nikah masasına oturan ancak 9 ay sonra boşanan Burcu Kıratlı, aradan geçen bir yılın ardından ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı aradığı mutluluğu yeniden bulamadı ve boşandı. Bir dönem Sinan Akçıl ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Burcu Kıratlı, adından sıkça söz ettiriyor.Son olarak evliliğiyle ilgili "Asla aldatma yok. Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik.Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz" diyen Kıratlı, şimdi de bir dönem rol aldığı projedeki oyunculuğuyla adından söz ettirdi.Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu Kıratlı, senaristliğini Yasin Uslu ve Seda Altaylı Turgutlu'nun üstlendiği haksızlığa uğramış ailesi ve umudu elinden alınmış bir adamın ve çocuklarıyla bir başına kalmış bir kadının hikayesini konu alan "Bizim Hikaye" adlı filmdeki halleri ile gündem oldu.Bizim Hikaye filmi için tesettüre giren Kıratlı'nın o hallerini görenler gözlerine inanamadı. Tesettürlü rolü ile ilgili geçtiğimiz yıllarda Sabah'a açıklamalarda bulunan Kıratlı, şu şekilde konuşmuştu:"Filmdeki Elif karakteri ile benim karakterim pek benzemiyor aslında. Elif daha olgun ve sakin yaklaşıyor olaylara. Bende gençliğimin verdiği bir fevrilik ve acelecilik var hep. O tesettürlü ve aynı zamanda tezhip yapıyor. Bana senaryo geldiğinde iki rol önerilmişti, ben bu karakteri seçtim. Çünkü farklı karakterler oynamayı ve ters köşe yapmayı seviyorum. Tesettürü ilk taktığımda iyi geldi, kendini başka boyutta hissediyormuşsun gibi. Onu taktığın zaman ister istemez ağır başlı oluyorsun. İyi bir deneyim oldu benim için."İşte Burcu Kıratlı'nın tesettürlü hali;