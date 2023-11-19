  • USD: 28,66 - 28,71
  • EURO: 31,11 - 31,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burcu Kıratlı'yı kimse böyle görmedi!

Bir dönem özel hayatı ile magazin manşetlerinden düşmeyen oyuncu Burcu Kıratlı'nın yıllar önce rol aldığı filmdeki karakteri yeniden gündeme geldi. 2015 yılının Mart ayında beyazperdede yerini alan Bizim Hikaye adlı filmde boy gösteren Burcu Kıratlı'nın tesettürlü halleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Ekleme: 19.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:10 / Editör: Ozge Selin
Sinan Akçıl ile 2018 yılında nikah masasına oturan ancak 9 ay sonra boşanan Burcu Kıratlı, aradan geçen bir yılın ardından ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı aradığı mutluluğu yeniden bulamadı ve boşandı. Bir dönem Sinan Akçıl ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Burcu Kıratlı, adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak evliliğiyle ilgili "Asla aldatma yok. Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik.

Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz" diyen Kıratlı, şimdi de bir dönem rol aldığı projedeki oyunculuğuyla adından söz ettirdi.

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu Kıratlı, senaristliğini Yasin Uslu ve Seda Altaylı Turgutlu'nun üstlendiği haksızlığa uğramış ailesi ve umudu elinden alınmış bir adamın ve çocuklarıyla bir başına kalmış bir kadının hikayesini konu alan "Bizim Hikaye" adlı filmdeki halleri ile gündem oldu.

Burcu Kıratlı'yı kimse böyle görmedi!

Bizim Hikaye filmi için tesettüre giren Kıratlı'nın o hallerini görenler gözlerine inanamadı. Tesettürlü rolü ile ilgili geçtiğimiz yıllarda Sabah'a açıklamalarda bulunan Kıratlı, şu şekilde konuşmuştu:

"Filmdeki Elif karakteri ile benim karakterim pek benzemiyor aslında. Elif daha olgun ve sakin yaklaşıyor olaylara. Bende gençliğimin verdiği bir fevrilik ve acelecilik var hep. O tesettürlü ve aynı zamanda tezhip yapıyor. Bana senaryo geldiğinde iki rol önerilmişti, ben bu karakteri seçtim. Çünkü farklı karakterler oynamayı ve ters köşe yapmayı seviyorum. Tesettürü ilk taktığımda iyi geldi, kendini başka boyutta hissediyormuşsun gibi. Onu taktığın zaman ister istemez ağır başlı oluyorsun. İyi bir deneyim oldu benim için."

İşte Burcu Kıratlı'nın tesettürlü hali;

Burcu Kıratlı'yı kimse böyle görmedi!



Hakan Fidan'dan net mesaj: Diplomatik yollar dışında başka yollar da var
İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı’nda katliam: 82 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Filistin için ayaklandı: İsrail'in soykırımlarına karşı yerel halk isyan etti
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı Gazze'den çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Almanya Ziyareti dönüşü önemli mesajlar!
Başkan Erdoğan’ın Filistin mesajı dünyada yankılandı: Başbakanlık ofisinde Almanya'yı uyardı!
İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu itirafı: Akıl danışıyorum!
Başkan Erdoğan konuştu Bild gazetesi yine kudurdu! Alman basını ikinci 'one minute' konuşmasını sindiremiyor
Yeni petrol hamlesi! TPAO bir bölgede daha arama yapacak
Muharrem İnce'den CHP'ye veto! Partiye geri dönecek iddialarına ilk kez yanıt verdi
Herkesin merak ettiği o rakam! Yeni asgari ücret hesapları değiştirecek
Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!
Başkan Erdoğan'ın dünyaya verdiği Filistin mesajına destek yağdı: Hakikatin gür sesi
Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
CHP'de zihniyet değişmiyor! Özgür Özel de HDP'yi akladı: Bir suç işlemeyen partileri şeytanlaştıramam
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar