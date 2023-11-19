Burcu Esmersoy'dan çarpıcı açıklama!

Hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Burcu Esmersoy, "Artık istediğim olgunluğa eriştim" ifadelerini kulandı.

Son zamanların en dikkati çeken ismi Burcu Esmersoy...



Geçtiğimi aylarda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burcu Esmersoy, sosyal medyadan para kazanmaya devam ediyor.



Sosyal medya üzerinden aldığı ücretle herkesin ağzını açık bırakan Esmersoy, hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu.



"İSTEDİĞİM OLGUNLUĞA ERİŞTİM"



Burcu Esmersoy yaptığı açıklamada, "Artık istediğim olgunluğa eriştim, kendime acımasız davranmayı bıraktım" derken, "Şu an bulunduğum konumu hak ediyorum ve bu Burcu’yu takdir ediyorum.Yaşadıklarımı yaşamamış insanların eleştirileri beni ilgilendirmiyor" dedi.



