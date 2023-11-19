Azra Akın yeniden hamile!

Sevilen isimlerden birisi olan Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girdi.2018 yılında ilk çocuğu Demir'i kucağına alan Akın, şimdilerde yeniden anne olmaya hazırlanıyor.Ömür Sabuncuoğlu ile fotoğrafını paylaşan Azra Akın, hikayesinde takipçilerini heyecanlandıran 'Pazar Sürprizinde ilk kez açıklıyorum.' notuna yer verdi.Akın'ın 'Pazar Sürprizinde ilk kez açıklıyorum.' sözleriyle paylaştığı notun ardındaki gerçekse bugün Show TV ekranlarında yayınlanan Pazar Sürprizi programında ortaya çıktı.Azra Akın, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını Ömür Sabuncuoğlu ile yaptığı özel röportajla duyurdu.Eşi Atakan Koru’yla birlikte bebek haberini alınca yaşadıkları sevinci anlatan Azra Akın, “Kendimizi çok şanslı hissettik ve şükrettik. Ağustos ayında ailecek çıktığımız yaz tatilinde aldım haberi. Hemen bütün aileye açıklama heyecanı hissettim” dedi.Hamileliğinin 4. ayında olduğu için bebeğin cinsiyetinin belli olduğunu söyleyen Azra Akın, 'Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir’in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz.' dedi.Azra Akın, hamilelik süreci ve sağlık durumu için 'Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim. İsteksizlik, olumsuz bir ruh hali ve depresyon hali yaşadım ama son birkaç haftadır gayet iyiyim.' dedi.