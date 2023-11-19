Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' hayali!

İş insanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, "Sunmama bile gerek yok" diyerek, Survivor'da görmek istediği iki efsane futbolcuyu açıkladı. Ünlü televizyoncunun yapımcısı olduğu ve ada konseylerinde sunuculuk yaptığı fenomen yarışma, yeni sezonda 'All Star' formatında yayınlanacak.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz ay Nur Tuğba Namlı'nın Youtube programına konuk olmuş, "Pişman olduğun, 'Survivor'a keşke almasaydım' dediğin kimse var mı?" sorusuna cevabı gündem olmuştu.



"ÇOCUĞU BİZ ÜNLÜ YAPTIK"



Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar, 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım, 'Kardeşim meraktan soruyorum; sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Survivor'dan oldum ama çıktıktan sonra bölümleri seyrettim. Bana yanlış olmuş' dedi. 'Çıktıktan sonra sen bizim kanalda program da yaptın' dedim. 'Aa evet' dedi.



"KANSIZ ADAM SEVMEM"



Ünlü yapımcı, "Nankör insan sevmem, kansız adam sevmem. Dokunduğum insanların birçoğu hakkımda güzel şeyler söylüyor. Hayatımda kimseden teşekkür istemedim. İnsanlar bana bakışıyla bunu ifade ediyor zaten. Nankörlüğü affetmem. Hayatta en affetmeyeceğim şey kibir ve nankörlük, bu ikisi olmayacak. Sonuçta bunlar genç insanlar, bazen hepimiz hata yapıyoruz. 'İnşallah hatasını anlar, pişman olur' diye düşünüyorum. Kin tutan biri değilim" ifadelerini kulandı.



"İHTİMALİ BİLE YOK"



Acun Ilıcalı'nın isim vermediği kişinin, 2016 sezonunda gönüllüler takımında yer alan ve TV8'de 'Para Bende' adında programın sunucularından Serkay Tütüncü olduğu anlaşılmıştı.



'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan'a karşı finalde kaybeden Serkay, "Yarışmaya gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim. Yeniden katılmamın ihtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" demişti.



"EMRE BELÖZOĞLU VE ARDA TURAN'I AL, TV KARŞISINA GEÇ İZLE"



Süper Lig'de görev almış hangi futbolcuları Survivor'a götürmek isteyeceği sorulan Ilıcalı, bir kez daha çok konuşulacak bir yanıt verdi.



Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı al, sonra televizyonun karşısına geç izle. Sunmama bile gerek yok ondan sonra.