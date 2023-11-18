Serpil Tosun'dan manidar paylaşım!

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Söz konusu kişinin Serpil Tosun'la evli olan, Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıkmıştı.Yazlık evlerinde bir araya gelen ve ailece görüşen Seyhan Ümran ile Kenan Tosun'un arkadaşlığının bir süre sonra aşka dönüştüğü iddialarıyla ilgili konuşan Serpil Tosun, 'Sürpriz ilişkinin ardından Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, 'Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah'a havale ediyorum onları' demişti.Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşıklar, günler sonra yine birlikte görüntülenmişti. Kameraları fark edince birbirilerinden uzaklaşan ikili, sürpriz ilişkileriyle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı. Kenan Tosun'un gergin hallerine karşın Ümran Seyhan'ın son derece rahat olması ise dikkatlerden kaçmamıştı.Babasının ihaneti konusunda nasıl bir tepki verdiği merak konusu olan Cansu Tosun, 'Şahsiyet' dizisinin ikinci sezonu için Uniq İstanbul Expo'da gerçekleşen galada konuyla ilgili gelen sorular karşısında; 'Konuşmak istemiyorum çünkü kendi özel hayatımı da konuşmuyorum. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Babamla görüşmediğim falan da doğru değil. Olur mu öyle bir şey? Babam o benim' ifadelerini kullanmıştı.Hem eşinin hem de arkadaşının ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımlarda bulundu.Tosun, Instagram sayfasından 'Birisi Kenan Rifai'ye der ki; 'Efendim, dünya çok kötü.' Kenan Rifai şu cevabı verir: Sen iyi olmaya bak!' ve 'Ya Rabbim! Sabırla hayırlı bir sonuç bekleyen kullarını haberlerin en güzeli ile sevindir' iki gönderi yayınladı.Bir takipçisi ise 'İyilik iyidir... Siz hep iyi kalın, iyi olun' diyerek Serpil Tosun'a desteğini gösterdi.