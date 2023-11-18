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Oğlu banyoda ölü bulundu

Ünlü komedyen Dana Carvey yaşadığı büyük acının ardından yıkıldı. Kendisi gibi komedyen olma yolundan ilerleyen oğlu Dex Carvey'i kaybeden Dana Carvey üzüntüden sarsıldı. Ünlü ismin oğlu Dex Carvey evinde ölü olarak bulundu.

Ekleme: 18.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Hollywood oyuncusu ve ünlü komedyen Dana Carvey'in oğlu Dex Carvey evinde ölü bulundu. Habertürk'te yer alan habere göre; Dana Carvey ve eşi Paula Carvey, ilk çocukları olan oğulları, 32 yaşındaki oğulları Dex Carvey'nin ölümünü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları bir mesajla duyurdu. Evlat acısı yaşayan çift, 'Dün gece korkunç bir trajedi yaşadık. Sevgili oğlumuz Dex, kazara aşırı dozda uyuşturucudan öldü. 32 yaşındaydı' ifadelerini kullandı.

Oğlu banyoda ölü bulundu

Dana Carvey, oğlu Dex Carvey'in ölüm haberini duyurduktan sonra onunla çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayıp 'Oğlumla birlikte çalışırken... Ne mutluluk dolu bir an' diye yazdı. Yayımlanan mesajda ayrıca 'Dex o 32 yıla çok şey sığdırdı. Müzik, sanat, film yapımı, komedi gibi pek çok konuda son derece yetenekliydi ve tüm bunları tutkuyla sürdürdü' ifadelerine yer verildi.

Oğlu banyoda ölü bulundu

Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Dex Carver'ın kız arkadaşı Los Angeles'taki evlerine acil servisi arayarak görevlileri çağırdı. Kolluk kuvvetleri Dex'in evin banyosunda olduğunu, kapıyı içeriden kilitlediğini fark etti.

Oğlu banyoda ölü bulundu

İçeri girildiğindeyse Dex Carvey'in yerde hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. Sağlık görevlileri Carver'ı hayata döndürmeye çalışsalar da başarılı olmadılar. Olay yerinde hayatını kaybeden Dex Carvey'in ölüm sebebi henüz bilinmiyor.
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