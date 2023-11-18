Nilüfer'den LÖSEV'e unutulmaz gece!

Nilüfer, LÖSEV’in 25’inci yılında Lösemili Çocuklar Korosu ile ‘Dünya Dönüyor’ şarkısını seslendirdi. Sanatçı, şarkıyı söylerken duygulandığını açıkladı.

Nilüfer, Antalya’da açılması planlanan Lösemili Çocuklar Köyü için arsa tahsis edilmesini isteyen LÖSEV’in 25’inci yılı için konser verdi. Sanatçı, Antalya Cosmos Theatre’da Lösemili Çocuklar Korosu ile çıktığı sahnede, konseriyle LÖSEV ailesine unutulmaz bir gece yaşattı.



Usta isim, Türk pop müziğinin hitleri arasında yer alan ‘Dünya Dönüyor’u miniklerle beraber seslendirdi. Sanatçı, “Gecenin asıl yıldızları, yaşadıkları zor günleri atlatan pırıl pırıl çocuklarımızdı... Onlarla ‘Dünya Dönüyor’u söylerken, öyle duygulandım ki” şeklinde konuştu.