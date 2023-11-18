Milano sokaklarında poz verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri de oyuncu Fahriye Evcen.Eşi Burak Özçivit ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Evcen'in her paylaşımı kısa sürede gündem oluyor.Sevilen oyuncu, yorum ve beğeni yağmuruna tutulan karelere bir yenisini daha ekledi.Tatil için İtalya'ya giden çift, gezmeye doyamadı.Burada Milano sokaklarında eşi Burak Özçivit'e pozlar veren Evcen, takım elbisesi ile dikkat çekti.İtalya çıkarması yapan Evcen, karelerini sosyal medya hesabında paylaşınca yorum ve beğeni yağdı.İki çocuk annesi Fahriye Evcen'in kusursuz fiziği de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.İşte o kareler...