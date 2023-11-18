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Milano sokaklarında poz verdi

Beğenilen çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, tatil için İtalya'ya gitti. Kusursuz fiziği ile takım elbise tercih eden Evcen, eşine poz vermeye doymadı.

Ekleme: 18.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri de oyuncu Fahriye Evcen.

Eşi Burak Özçivit ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Evcen'in her paylaşımı kısa sürede gündem oluyor.

Sevilen oyuncu, yorum ve beğeni yağmuruna tutulan karelere bir yenisini daha ekledi.

Milano sokaklarında poz verdi

Tatil için İtalya'ya giden çift, gezmeye doyamadı.

Burada Milano sokaklarında eşi Burak Özçivit'e pozlar veren Evcen, takım elbisesi ile dikkat çekti.

Milano sokaklarında poz verdi

Kusursuz fiziği beğenildi

İtalya çıkarması yapan Evcen, karelerini sosyal medya hesabında paylaşınca yorum ve beğeni yağdı.

İki çocuk annesi Fahriye Evcen'in kusursuz fiziği de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İşte o kareler...

Milano sokaklarında poz verdi

Milano sokaklarında poz verdi

Milano sokaklarında poz verdi


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