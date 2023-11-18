Cansu Dere'ye hayranlarından yoğun ilgi!

Ünlü oyuncu Cansu Dere, önceki gün bir AVM'de kameralara yansıdı. Tek başına alışverişe gelen Dere, yabancı hayranlarından büyük ilgi gördü.

Son olarak 'Şahsiyet' dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Cansu Dere, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi.



Özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Dere, yanına gelen sevenleriyle ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



AVM çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Cansu Dere, doğal ve sade güzelliğinin yanı sıra; şık tarzıyla da adeta göz kamaştırdı.



