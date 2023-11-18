Bilekliğin fiyatı dudak uçuklattı

Camdaki Kız dizisinden ayrılmasından kısa bir süre sonra Halid Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz romanı 'Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan 'Bihter' filmine Firdevs Hanım karakteri ile dahil oldu. Bihter filminin galasında boy gösteren Hande Ataizi güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.Şık tarz ile adeta göz kamaştıran ünlü oyuncu Ataizi, adından söz ettirdi. Oyuncu Hande Ataizi'nin kolundaki bileklik de dikkat çekti. Takı firmasının, bilekliğin bir milyon dolar olduğunu doğrulayan ünlü isme, mücevherin yanında iki tane de koruma gönderdiği öğrenildi.