Bilekliğin fiyatı dudak uçuklattı
Aşk-ı Memnu'nun Bihter adıyla film olarak izleyici karşısına çıkmasının ardından gerçekleştirilen gala büyük ses getirdi. Bihter filminde Firdevs Hanım karakterine hayat veren Hande Ataizi tarzı ile göz kamaştırdı. Bihter'in Firdevs'i Hande Ataizi'nin kıyafetini tamamladığı bileklin fiyatı ise dudak uçuklattı.
Camdaki Kız dizisinden ayrılmasından kısa bir süre sonra Halid Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz romanı 'Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan 'Bihter' filmine Firdevs Hanım karakteri ile dahil oldu. Bihter filminin galasında boy gösteren Hande Ataizi güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.
BİLEKLİĞİN FİYATI 1 MİLYON DOLAR
Şık tarz ile adeta göz kamaştıran ünlü oyuncu Ataizi, adından söz ettirdi. Oyuncu Hande Ataizi'nin kolundaki bileklik de dikkat çekti. Takı firmasının, bilekliğin bir milyon dolar olduğunu doğrulayan ünlü isme, mücevherin yanında iki tane de koruma gönderdiği öğrenildi.
BİLEKLİĞİN FİYATI 1 MİLYON DOLAR
Şık tarz ile adeta göz kamaştıran ünlü oyuncu Ataizi, adından söz ettirdi. Oyuncu Hande Ataizi'nin kolundaki bileklik de dikkat çekti. Takı firmasının, bilekliğin bir milyon dolar olduğunu doğrulayan ünlü isme, mücevherin yanında iki tane de koruma gönderdiği öğrenildi.