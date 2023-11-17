  • USD: 28,65 - 28,70
  • EURO: 31,08 - 31,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü tiyatrocu Metin Uca'nın son paylaşımı yürek burktu...

Ünlü tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Metin Uca, geçirdiği trafik kazası sonrası İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uca'nın ölümü dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Metin Uca'nın son paylaşımı ise yürek burktu...

Ekleme: 17.11.2023 - 09:15 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca'dan acı haber geldi. Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Kübra Kalem Baykara, Metin Uca'nın ölümünü sosyal medya platformu üzerinden duyurdu.

Baykara, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" yazdı.

Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Uca'nın cenazesi, sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Ölümü sevenlerini yasa boğan Metin Uca'nın son paylaşımı ortaya çıktı.

Son paylaşımı yürek burktu

Metin Uca'nın Instagram hesabından Pazartesi günü yaptığı bu paylaşım yürek burktu. Bu fotoğrafı yayınlayan Uca"Hızla iyileşiyorum. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle" yazmıştı.

Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü tiyatrocu Metin Uca'nın son paylaşımı yürek burktu...

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğan sunucu ve seslendirme sanatçısıdır. Babası Hakkârili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

Bekar olan Metin Uca'nın çocuğu da bulunmuyor.
Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
Vatandaşlar pislikten ve kokudan yürüyemiyor! Ankara'nın ortasından lağım akıyor
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...
Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?
Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz
5000 TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
CHP’de hesaplar kapanmadı: Kılıçdaroğlu, genel merkezi dizayn ediyor...
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'a hava harekatı! 13 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti
73 ilde Mercek 4 Operasyonu! Bin 127 şüpheli yakalandı
Avcılar'da İETT otobüsü ve ambulans zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu ve Cohen’e sert tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hezeyanları suçlarını örtbas etme çabası!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...
Bakan Hakan Fidan'dan Batılı ülkelere sert sözler: İnsanlık suçuna ortak olmayın
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret
HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: 'Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz' uyarısı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor