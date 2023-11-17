Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü tiyatrocu Metin Uca'nın son paylaşımı yürek burktu...

Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca'dan acı haber geldi. Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti.Menajeri Kübra Kalem Baykara, Metin Uca'nın ölümünü sosyal medya platformu üzerinden duyurdu.Baykara, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" yazdı.Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.Uca'nın cenazesi, sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.Ölümü sevenlerini yasa boğan Metin Uca'nın son paylaşımı ortaya çıktı.Son paylaşımı yürek burktuMetin Uca'nın Instagram hesabından Pazartesi günü yaptığı bu paylaşım yürek burktu. Bu fotoğrafı yayınlayan Uca"Hızla iyileşiyorum. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle" yazmıştı.Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğan sunucu ve seslendirme sanatçısıdır. Babası Hakkârili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir.Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.Bekar olan Metin Uca'nın çocuğu da bulunmuyor.