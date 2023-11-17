  • USD: 28,65 - 28,70
  • EURO: 31,08 - 31,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kural-Şahin çiftinden müjdeli haber!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile eşi Çağla Gizem Şahin'den hayranlarını sevindiren haber geldi.

Ekleme: 17.11.2023 - 09:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız, Baba Parası, Çalgı Çengi, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti.

"Mutluyuz"

Nikâh öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Kural, "Mutluyuz, en mutlu günümüz. Bir saat önce gelini gördüm, first look deniyormuş. Bir an önce hızlı ve hareketli danslara geçelim, eğlenelim istiyoruz.” şeklinde konuşmuştu.

Ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

"Çok heyecanlıyız"

İkilinin "Çok heyecanlıyız" mesajını yazarak bebek ve biberon emojisi koyduğu paylaşım, kısa sürede 34 bine yakın beğeni aldı.

Kural-Şahin çiftinden müjdeli haber!
Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
Vatandaşlar pislikten ve kokudan yürüyemiyor! Ankara'nın ortasından lağım akıyor
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...
Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?
Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz
5000 TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
CHP’de hesaplar kapanmadı: Kılıçdaroğlu, genel merkezi dizayn ediyor...
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'a hava harekatı! 13 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti
73 ilde Mercek 4 Operasyonu! Bin 127 şüpheli yakalandı
Avcılar'da İETT otobüsü ve ambulans zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu ve Cohen’e sert tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hezeyanları suçlarını örtbas etme çabası!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...
Bakan Hakan Fidan'dan Batılı ülkelere sert sözler: İnsanlık suçuna ortak olmayın
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret
HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: 'Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz' uyarısı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor