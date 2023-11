Kural-Şahin çiftinden müjdeli haber!

Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız, Baba Parası, Çalgı Çengi, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti.Nikâh öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Kural, "Mutluyuz, en mutlu günümüz. Bir saat önce gelini gördüm, first look deniyormuş. Bir an önce hızlı ve hareketli danslara geçelim, eğlenelim istiyoruz.” şeklinde konuşmuştu.Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla bebek beklediklerinin müjdesini verdi."Çok heyecanlıyız"İkilinin "Çok heyecanlıyız" mesajını yazarak bebek ve biberon emojisi koyduğu paylaşım, kısa sürede 34 bine yakın beğeni aldı.