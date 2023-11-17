İlker Ayrık'tan duygusal paylaşım!

Birçok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda sunuculuk yapan İlker Aylık, hem ablası İlknur Sönmez'in doğum gününü kutladı hem de geçmişi andı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından okul yıllarında verdikleri abla-kardeş pozunu paylaştı."HERKESİN BİR ABLASI OLMALI"Ablam... Herkesin bir ablası olmalı gibi. Çünkü insanın ablasının olması çok tatlı, çok yakışıklı… Fotoğraftaki de benim ablam İlknur. Fotoğraf da bizim çocukluğumuz. Saç kesimim, ablamın kurdelesi, önlüklerimiz, çantam, şortum ve altındaki muhteşem bacaklarım. Ve çok şükür ki bu fotoğrafta görülmeyen ayakkabılarım. Püsküllü müsküllü Allah korusun. Stüdyodaki fonu saymadım bile."ANNEM BİZİ İYİ Kİ DOĞURMUŞ"Bugün ablamın doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki ablam olmuş, annem Mukaddes Hanım bizi iyi ki doğurmuş. Canım annem. Bir de ağabeyim var, Vehbi. Ona bambaşka bir zaman değineceğim. Bu paylaşım yetmez. O tam bir efsane çünkü.İlker Ayrık, "Biliyorum ki bunu görünce duygulanıp ağlayacaksın. Ağlama sakın. Hep gül. Sana gülmek yakışıyor" notuyla birlikte "Canım ablam; senin, Alpan Ağabeyim’in, Haktan ve Selim’in şapşahane bir ömrü olsun. Mutlu ve her zaman bana verdiğin gibi huzurlu bir ömür. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.