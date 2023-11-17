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Hadise'nin makyajsız pozları olay oldu!

Özel hayatı, sahne tarzı ve iddialı seçimleri ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise bu defa makyajsız pozlarıyla adından söz ettirdi. En doğal hallerini takipçileri ile paylaşan güzel şarkıcının bu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 17.11.2023 - 01:59 Güncelleme: 17.11.2023 - 02:01 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti.

Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ayrılık kararı ile günlerce konuşulan ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirdi.

Hadise'nin makyajsız pozları olay oldu!

"BİZDE BİR KİTAP TEKRAR OKUNMAZ"

Zaman zaman eski eşiyle barıştığına dair hakkında haberler çıkan Hadise bu iddialara 'Bizde bir kitap tekrar okunmaz' diyerek cevap vermişti.

Hadise'nin makyajsız pozları olay oldu!

MAKYAJSIZ POZ

Son olarak çıkardığı 'Sevmiyo' şarkısının klibindeki sahneleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hadise'nin makyajsız pozları olay oldu!

"DURU GÜZELLİK"

Doğal halini takipçileriyle paylaşan Hadise'nin bu pozları kısa sürüde binlerce beğeni ve yorum aldı. Hadise'ye sosyal medyada; 'Duru güzellik', 'Her haliyle mükemmel kadın', 'Yaşlandıkça gençleşiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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