Güliz Ayla'dan Sertab Erener itirafı!

Güliz Ayla, TRT Müzik'te yayınlanan 'Hayatım Müzik' programına konuk oldu. Herkesin kendisini İzmirli zannettiğini belirten şarkıcı, "Samsunluyum, Karadeniz kızıyım. Karadeniz damarım tutuyor, esip gürlüyorum. Hırçınlığım ve inatçılığım var ama kimseyle küsemem" dedi."DERSLERİ KAYNATMAK İÇİN BANA ŞARKI SÖYLETİRLERDİ"Çocukluk anılarına değinen Ayla, "İlkokulda dersi kaynatmak için bana şarkı söyletiyorlardı. Arkadaşlarım bayağı beni kullanıyordu. Müsamerede şarkı söyleyenlerdendim ama benim şarkılarım çocuk şarkısı değildi. Sertab Erener ve Kayahan şarkısı söylerdim. Sertab Erener benim çocukluk kahramanımdı" şeklinde konuştu."KENDİ ŞARKILARIMI DİNLEMİYORUM"Samimi bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, "Kendi şarkılarım çıkınca dinlemiyorum. Biri açınca radyoda utanıp kapatırım. 5-6 ay aynı şarkıyı dinleyebilirim. Şu sıralar Beyonce öyle benim için. Bazı günler arabesk modumda oluyorum. Yeni çıkan her şeyi dinliyorum. 20 yıldır kimsenin tanımadığı bir şarkıcı var dinlediğim" ifadelerini kullandı."İLK ALBÜMÜ ÜÇ YILDA BİTİRDİK"Güliz Ayla, "2012 yılında Beyoğlu’nda çalışıyordum. Sıla ile albümüm için tanışmak istedim. Davulcum Sıla ile aynıydı. Onun sayesinde tanışıp üç yılda bitirebildik albümü. İlk albüm diye ince eleyip sık dokuduk. İnsanlar benim şarkılarımı söylediklerinde çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğimi görüyorum. Evde sürekli şarkı söylüyorum. Sahnede şarkı söylemek benim için en önemli şey" açıklamasını yaptı.