Gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı!

Yeni partneri Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde Aslan karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, durmuyor.Dizi çekerken başka projelerde de yer alan Tatlıtuğ, yeni filminin New York’ta gerçekleşen galasına katıldı.Aşk-ı Memnu dizisinden 13 yıl sonra tekrardan bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, bu filmle hayranlarını heyecanlandırdı.Galaya özel hazırlanan 40 yaşındaki yakışıklı oyuncu, gömleğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ismin gömleğinin 32 bin TL olduğu iddia edildi.Her zaman şııklığıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ'u gecelere ve galalara hazırlayan isim, eşi stil danışmanı Başak Dizer.