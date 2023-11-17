Gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı!
Yeni filminin galasına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, dünyaca ünlü bir markanın 32 bin TL'lik değerindeki gömleğini giydi.
Yeni partneri Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde Aslan karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, durmuyor.
Dizi çekerken başka projelerde de yer alan Tatlıtuğ, yeni filminin New York’ta gerçekleşen galasına katıldı.
Aşk-ı Memnu dizisinden 13 yıl sonra tekrardan bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, bu filmle hayranlarını heyecanlandırdı.
32 bin TL
Galaya özel hazırlanan 40 yaşındaki yakışıklı oyuncu, gömleğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ismin gömleğinin 32 bin TL olduğu iddia edildi.
Eşi giydiriyor
Her zaman şııklığıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ'u gecelere ve galalara hazırlayan isim, eşi stil danışmanı Başak Dizer.
Dizi çekerken başka projelerde de yer alan Tatlıtuğ, yeni filminin New York’ta gerçekleşen galasına katıldı.
Aşk-ı Memnu dizisinden 13 yıl sonra tekrardan bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, bu filmle hayranlarını heyecanlandırdı.
32 bin TL
Galaya özel hazırlanan 40 yaşındaki yakışıklı oyuncu, gömleğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ismin gömleğinin 32 bin TL olduğu iddia edildi.
Eşi giydiriyor
Her zaman şııklığıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ'u gecelere ve galalara hazırlayan isim, eşi stil danışmanı Başak Dizer.