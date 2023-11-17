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Beyaz Gazete
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AVM'de çocuklarıyla top oynadı!

Müzisyen çift Cansu Kurtçu ile Fettah Can, altı yaşındaki ikiz çocukları Vera ve Oğul ile birlikte Bodrum'a yerleşmişti. Ünlü çift, önceki gün ailece Akmerkez'de objektiflere yansıdı.

Ekleme: 17.11.2023 - 01:56 Güncelleme: 17.11.2023 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Kızı ve oğlu ile AVM’de alışveriş yapan Fettah Can-Cansu Kurtçu çifti, kendilerini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Ünlü müzisyenler, "İstanbul içinde bir yerden bir yere gidip gelmektense Bodrum çok güzel. Çocukların da keyfi yerinde sanki her şeye yeniden başlamış gibiyiz. Çocukları okula bıraktıktan sonra denize gidiyoruz” açıklamasını yaptılar.

"Müzik çalışmalarımız da devam ediyor" diyen Fettah Can'ın, eşi açıklama yaptığı sırada oğlu ve kızı ile birlikte AVM'de top oynayarak vakit geçirmesi dikkat çekti.

AVM'de çocuklarıyla top oynadı!
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