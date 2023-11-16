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Ziynet Sali'den anlamlı destek!

Ziynet Sali, gectiğimiz akşam sokak hayvanlarına destek için düzenlenen özel gecede sahne aldı. Ünlü şarkıcı, "Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığim için çok mutluyum" dedi.

Ekleme: 16.11.2023 - 00:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:58 / Editör: Ozge Selin
Ziynet Sali, bilet gelirinin sokak hayvanlarının yiyecek, barınma ve bakım ihtiyaçları için karşılanacağ gecede, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sanatçı, "Kendi memleketimde çıktığım en anlamlı konser. Ben de köyde kedi, köpek, tavuk ve koyunlarla büyüyen biri olarak hayvanları çok seviyorum. O yüzden böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"BAZI KIYAFETLERİ YILDA 4-5 KEZ GİYİYORUM"

Sahne kıyafeti ile göz kamaştıran Sali, "Bu kiyafeti daha önce de giymiştim. Malum devir ekonomi devri, bazı sahne kıyafetlerimi yılda 4-5 kere giydiğim oluyor, tabi siz görmüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ziynet Sali'den anlamlı destek!
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