  • USD: 28,62 - 28,67
  • EURO: 31,09 - 31,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yüzündeki değişiklik dikkat çekti!

Ünlü süper model Adriana Lima, beş yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği Victoria's Secret'ın yeni ürün tanıtımında boy göstermişti. Son olarak Los Angeles'ta gerçekleşen film galasında boy gösteren Lima, hem tarzı hem de estetiğiyle gündeme geldi.

Ekleme: 16.11.2023 - 01:07 Güncelleme: 16.11.2023 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modellerinden olan ve 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son

kez yürüdükten sonra emekliye ayrılan Adriana Lima'nın, 2009'da nikâh masasına oturduğu Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı (Valentina 12, Sienna 9) oldu.

Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırdı.

Yüzündeki değişiklik dikkat çekti!

ESKİ GÖRÜNÜMÜNE NEREDEYSE DÖNDÜ

Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Lima, eski formuna kavuşmasının ardından adından sıkça söz ettirmişti. Kilosu yüzünden sosyal medyada zorbalığa maruz kalan güzel model uzun süre diyet yaparak ve spora yoğunlaşarak eski görünümüme neredeyse geri döndü.

Yüzündeki değişiklik dikkat çekti!

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM ŞAŞIRTTI

Doğum kilolarıyla sık sık gündeme gelen Lima, bu kez bir film galasında kırmızı halıda boy gösterdi. Lima'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Yüzündeki değişiklik dikkat çekti!

'FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI' İDDİASI

Açlık Oyunları'nın son filmi olacak olan Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı adlı filmin Los Angeles'taki galasında boy gösteren model, hem tarzı hem de yüzündeki değişim ile görenleri şaşırttı. 42 yaşındaki Adriana Lima'nın hayranları estetik operasyonlar geçirdiğini iddia ediyor. Lima'nın Fransız askı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği gelen iddialar arasında.

''Temiz'' dedikleri Körfez'le ilgili vahim gerçek ortaya çıktı: Rakamlar arasında dağlar kadar fark var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2023 bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sözünü tuttu: Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım
Emine Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikramiye açıklaması
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Türkiye'nin kredi risk primi 2,5 yılın dibinde! Bakan Mehmet Şimşek: Küresel fon akışı hızlanacak
Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!
İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında güç savaşı: Yeni hamlesi tartışmanın fitilini ateşledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım'da Almanya'ya gidiyor
İsrail'den Lahey'e gizli not! Gazze’deki vahşetin perde arkası: Kanlı strateji…
Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu
Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek
Yolsuzluk iddiaları tek tek sıralandı! CHP'li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni
Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak
Gözünü kan bürümüş İsrail ordusu yeni katliam için Şifa Hastanesi'nde: Bombardımanın ardından operasyon başlattı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dikkat! Hesabınız silinebilir… Sadece 16 gün kaldı

Dikkat! Hesabınız silinebilir… Sadece 16 gün kaldı

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor