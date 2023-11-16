Yüzündeki değişiklik dikkat çekti!

Ünlü süper model Adriana Lima, beş yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği Victoria's Secret'ın yeni ürün tanıtımında boy göstermişti. Son olarak Los Angeles'ta gerçekleşen film galasında boy gösteren Lima, hem tarzı hem de estetiğiyle gündeme geldi.

Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modellerinden olan ve 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda sonkez yürüdükten sonra emekliye ayrılan Adriana Lima'nın, 2009'da nikâh masasına oturduğu Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı (Valentina 12, Sienna 9) oldu.Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırdı.ESKİ GÖRÜNÜMÜNE NEREDEYSE DÖNDÜGeçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Lima, eski formuna kavuşmasının ardından adından sıkça söz ettirmişti. Kilosu yüzünden sosyal medyada zorbalığa maruz kalan güzel model uzun süre diyet yaparak ve spora yoğunlaşarak eski görünümüme neredeyse geri döndü.YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM ŞAŞIRTTIDoğum kilolarıyla sık sık gündeme gelen Lima, bu kez bir film galasında kırmızı halıda boy gösterdi. Lima'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.'FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI' İDDİASIAçlık Oyunları'nın son filmi olacak olan Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı adlı filmin Los Angeles'taki galasında boy gösteren model, hem tarzı hem de yüzündeki değişim ile görenleri şaşırttı. 42 yaşındaki Adriana Lima'nın hayranları estetik operasyonlar geçirdiğini iddia ediyor. Lima'nın Fransız askı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği gelen iddialar arasında.