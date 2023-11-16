Ünlü oyuncunun eşi itiraf etti!

Emmy ve Altın Küre ödüllü Bruce Willis'e, Mart 2022'de beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sebebiyle ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi teşhisi konmuştu. 68 yaşındaki oyuncunun ailesi, geçtiğimiz şubat ayında ise ünlü ismin frontotemporal demansa yakalandığını duyurmuştu.FRONTOTEMPORAL DEMANS NEDİR?Ön ve temporal loblardaki sinir hücrelerinin dejenerasyonu sonucunda oluşan FTD'nin belirtlileri arasında kişilik değişimi, duygusal kararsızlık, dili ifade etmede yaşanan güçlükler, algı ve hafıza sorunları yer alır. Frontotemporal demans yaşayan hastalar kendilerini sosyal hayattan izole ederler. Diğer bunama hastalıklarında olduğu gibi FTD'li kişilerde de duygusal patlamalar, kişilik değişikliği, yabancılara aşırı yakınlık sergileme veya kas işlev bozuklukları oluşabilir."BAŞKALARININ ERİŞEMEDİĞİ KAYNAKLARIM OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"Willis'in 2009'da dünyaevine girdiği eşi Emma Heming, eşinin hastalığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Heming, kaleme aldığı makalede başkalarının erişemeyeceği bazı doktorlara ve uzmanlara erişebildiği için ne kadar şanslı olduğunu paylaşarak; şu ifadeleri kullandı:Başkalarının sahip olmadığı kaynaklara sahip olduğumu bildiğim için suçluluk duygusuyla mücadele ediyorum. Kafamı boşaltmak için yürüyüşe çıkabildiğimde, benim durumumda olmayan bir başka eşin bunu yapamayacağı aklımdan çıkmıyor."BİNLERCE ANLATILMAMIŞ HİKAYE OLDUĞUNU BİLİYORUM""Ailemizin yolculuğu hakkında paylaştıklarım basının ilgisini çektiğinde, bizimkinin dışında her biri şefkat ve ilgiyi hak eden binlerce anlatılmamış, duyulmamış hikaye olduğunu da biliyorum. Aynı zamanda, anlattıklarımın bu durumla mücadele eden başkaları için önemli olduğunu ve biraz da anlaşılmış hissetmelerini sağladığını görüyorum."İnsanların, FTD'den etkilenen başka bir aileden haber aldığımda, ailemizin aynı keder, kayıp ve büyük üzüntü hikayesinin onlarınkinde de yankılandığını duyduğumu bilmelerini istiyorum.