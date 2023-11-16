  • USD: 28,62 - 28,67
  • EURO: 31,09 - 31,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pelin Karahan'dan şaşırtan evlenme itirafı

Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Aslı rolü ile hafızalara kazınan Pelin Karahan samimi itiraflarda bulundu.

Ekleme: 16.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Ekranların ünlü oyuncularından Pelin Karahan, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla gerçekleşen Bambaşka Sohbetler adlı programa konuk oldu.

Hamile kaldığı için evliliği hızlandırdığını dile getiren 2 çocuk annesi Karahan, eşinin hastalığından sonra gerçeklerle yüzleşme hikayesini anlattı. Ekim 2011'de pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlenen ve 2013 yılı Kasım ayında da boşanan Pelin Karahan, 2014’te Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu.

Şimdilerde Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

"Hamile kalınca her şeyi hızlandırdık"

Evlilik hikayesini ilk kez anlatan 39 yaşındaki Karahan, "Bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk." ifadelerine yer verdi.

"Hastalık bize bazı şeyler öğretti"

Pelin Karahan, "Eşimin ciğerine emboli attı, 10 gün boyunca anlayamadık, keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu. Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını. Gerçekle yüzleştirdi hastalık bizi." dedi.
TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
İyi Parti'de sular durulmuyor: Meral Akşener 'defolup gitsinler' dedi
AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Adaylar böyle belirlenecek: Hedef büyükşehirler
Hem yalancı hem katiller! İsrail'in 'Şifa Hastanesi' yalanı çöktü; 'kanıtlar' eleştiri konusu oldu
Su zammına seçim ayarı! 16 ayda 16 kez zam yapan Tunç Soyer frene bastı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Germiciler suç örgütü çökertildi
Bakanlık tüketiciyi aldatanlara ceza yağdırdı!
''Temiz'' dedikleri Körfez'le ilgili vahim gerçek ortaya çıktı: Rakamlar arasında dağlar kadar fark var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2023 bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sözünü tuttu: Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım
Emine Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikramiye açıklaması
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Türkiye'nin kredi risk primi 2,5 yılın dibinde! Bakan Mehmet Şimşek: Küresel fon akışı hızlanacak
Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!
İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında güç savaşı: Yeni hamlesi tartışmanın fitilini ateşledi!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dikkat! Hesabınız silinebilir… Sadece 16 gün kaldı

Dikkat! Hesabınız silinebilir… Sadece 16 gün kaldı

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor