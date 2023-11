Pelin Karahan'dan şaşırtan evlenme itirafı

Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Aslı rolü ile hafızalara kazınan Pelin Karahan samimi itiraflarda bulundu.

Ekranların ünlü oyuncularından Pelin Karahan, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla gerçekleşen Bambaşka Sohbetler adlı programa konuk oldu.



Hamile kaldığı için evliliği hızlandırdığını dile getiren 2 çocuk annesi Karahan, eşinin hastalığından sonra gerçeklerle yüzleşme hikayesini anlattı. Ekim 2011'de pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlenen ve 2013 yılı Kasım ayında da boşanan Pelin Karahan, 2014’te Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu.



Şimdilerde Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.



"Hamile kalınca her şeyi hızlandırdık"



Evlilik hikayesini ilk kez anlatan 39 yaşındaki Karahan, "Bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk." ifadelerine yer verdi.



"Hastalık bize bazı şeyler öğretti"



Pelin Karahan, "Eşimin ciğerine emboli attı, 10 gün boyunca anlayamadık, keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu. Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını. Gerçekle yüzleştirdi hastalık bizi." dedi.