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Melek Mosso'dan çarpıcı itiraf!

Özel hayatına dair açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun, eşiyle ilgili itirafları ise herkesi şaşırttı.

Ekleme: 16.11.2023 - 08:34 Güncelleme: 16.11.2023 - 08:35 / Editör: Ozge Selin
Güçlü sesi ve farklı tarzıyla son zamanların adından söz ettiren ismi Melek Mosso, 2021 yılında tanıştığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

Ünlü şarkıcı, ekim ayında "Hayallerimdeki erkek" diye bahsettiği sevgilisi ile nikah masasına oturdu.

BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Mosso, eşiyle ilgili itiraflarıyla gündem oldu.

“Serkan ile internette tanıştık"

Önce eşi ile tanışmasını anlatan Mosso, “Serkan ile internette tanıştık. Çok çekimserdi. İlk başta ünlüyüm diye istemedi. Görüşmeyi kestik.” dedi.

"Ev kızı gibiyim"

Samimi itiraflarına devam eden Mosso, “1.5 yıl sonra tekrar bir araya geldik. Serkan’ın çevresinden fitne sokmaya çalışan çok oldu. Meğer bizim piyasadan benden daha ünlü sevgilileri olmuş. Baktı ki, bende o hal ahval yok, ev kızı gibiyim!” diyerek herkesi şaşırttı.

Melek Mosso, "Kirpiklerin" isimli şarkısının klip çekimlerinde tanıştığı model Serkan Sağdıç ile uzun bir süre birliktelik yaşadı.

Mersin'de düğün

2 yıldır beraber olan çift, aile arasında yaptıkları sade bir törenle geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Nişanlılık süresini fazla uzatmak istemeyen çift, geçtiğimiz ekim ayında da nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin Mersin'de gerçekleşen düğün törenine yakın dostları akın etti.
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