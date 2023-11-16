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Beyaz Gazete
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Halsey'den Filistin'e destek!

Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını duyuran Halsey, daha önce korktuğu için konuşamadığını da itiraf etti.

Ekleme: 16.11.2023 - 09:50 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Çocuğunun babası Türk senarist Alev Aydın ile yollarını ayıran ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin açıklamasıyla gündem oldu.

ABD'li şarkıcı Halsey, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin uzun süredir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını duyurdu.

Pişman

Şarkıcı, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.

Halsey, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi.

'Dürüst olmak gerekirse korktum'

“Birkaç kişi bunun korkaklık olduğunu öne sürdü' diyen Halsey 'Tamamen dürüst olmak gerekirse, öyle. Buraya, bunun böyle olduğunu söylemeye, pişmanlığımı kabul etmeye ve Filistin halkının kurtuluşu için duruşumu belirtmeye geldim.' dedi.
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