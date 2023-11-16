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Afra Saraçoğlu yeni evine taşındı!

Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde rol alan, oyunculuk kariyeri dışında özel hayatıyla da çok konuşulan Afra Saraçoğlu, yeni evine taşındı. Ünlü ismin taşındığı bölgedeki kira fiyatları dikkat çekti.

Ekleme: 16.11.2023 - 01:00 Güncelleme: 16.11.2023 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
Star TV'nin cuma akşamları yayınlanan dizisi Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

8.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan güzel oyuncu, son olarak yeni eviyle magazin gündemine geldi.

'2. Sayfa'nın haberine göre; Afra Saraçoğlu, son dönemdeki iş yoğunluğu ve uzun saatler süren dizi seti yüzünden Bağdat Caddesi'ndeki evinden taşınma kararı almıştı.

Yeni evini Bebek'te bulan 25 yaşındaki oyuncunun, taşındığı bölgede bulunan evlerin kira fiyatlarının minimum 50 bin TL seviyesinde olduğu öğrenildi.

Afra Saraçoğlu yeni evine taşındı!

Mert Yazıcıoğlu ile dört yıllık ilişkisine nokta koyan Afra Saraçoğlu'nun, sürpriz ayrılığın ardından rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Oyuncu çiftin, dizinin yeni sezonu öncesi ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü.
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