Afra Saraçoğlu yeni evine taşındı!

Star TV'nin cuma akşamları yayınlanan dizisi Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.8.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan güzel oyuncu, son olarak yeni eviyle magazin gündemine geldi.'2. Sayfa'nın haberine göre; Afra Saraçoğlu, son dönemdeki iş yoğunluğu ve uzun saatler süren dizi seti yüzünden Bağdat Caddesi'ndeki evinden taşınma kararı almıştı.Yeni evini Bebek'te bulan 25 yaşındaki oyuncunun, taşındığı bölgede bulunan evlerin kira fiyatlarının minimum 50 bin TL seviyesinde olduğu öğrenildi.Mert Yazıcıoğlu ile dört yıllık ilişkisine nokta koyan Afra Saraçoğlu'nun, sürpriz ayrılığın ardından rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Oyuncu çiftin, dizinin yeni sezonu öncesi ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü.