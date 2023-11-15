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Turabi'den şoke eden açıklama!

Survivor All Star 2024'te yarışacağı açıklanan Turabi Çamkıran, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Turabi, yaptığı açıklamayla Survivor All Star 2024'e katılamayacağını söyledi.

Ekleme: 15.11.2023 - 09:20 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Survivor All Star 2024'e katılamayacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz haftalarda Survivor'da yarışacağını açıkladığı Turabi bu açıklaması ile gündeme oturdu.

Survivor'a neden katılamayacağı hakkında uzun bir açıklama yapan Turabi'nin iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Survivor'da daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Turabi'nin All Star sezonunda yer almayacağını açıklaması Survivor hayranlarını şaşırttı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Turabi kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

İşte Turabi Çamkıran'ın o açıklaması;

"Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan’da bu yapının üyelerindenmiş. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi red ettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikasti sonucu bu hale geldim. Ve malesef Survivor All Star 2024'e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. (NOT; İnanmayın. Şaka. Yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz şeye inanmayın. Ama gelemeyeceğim gerçek. Kalın sağlıcakla.)
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