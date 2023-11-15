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Hande Soral'dan aşk dolu kutlama!

Hande Soral, 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında evlenmişti. Ünlü oyuncular, geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Soral, eşinin doğum gününü aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

Ekleme: 15.11.2023 - 01:25 Güncelleme: 15.11.2023 - 01:27 / Editör: Ozge Selin
Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten İsmail Demirci, 13 Kasım'da 39 yaşına bastı. Hande Soral, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamayı ihmal etmedi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Eşiyle romantik bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Hande Soral, Instagram gönderisine kalp emojisiyle birlikte "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" notunu düştü.

Hande Soral'dan aşk dolu kutlama!
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