Gülben Ergen takipçisine öfkelendi!

Sosyal medya kullanıcısı Gülben Ergen'in kariyerini hedef alınca ünlü şarkıcı öfkelendi. Kendi hakkında yapılan, "Mesleği ne?" yorumuna yanıt veren Ergen, "Vatanına faydası olan bir insanım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.



Sahneden karelerini, yer aldığı projeleri paylaşan Ergen'in, 5.4 milyon takipçisi bulunuyor.



Her paylaşımı ise kısa sürede yoğun ilgi görüyor.



Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ergen, zaman zaman eleştirilerin de odağında oluyor. Gündeme ilişkin yaptığı yorumlar, kimilerinin tepkisini çekiyor.



Mesleği sorgulandı



Öyle ki bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'i eleştirerek şu ifadeleri kullandı:



"Gülben Ergen ne iş yapıyor ? Mesleki tanımını yapabilecek var mı?"



"Vatanına faydası olan bir insanım"



Bunun üzerine yoruma sessiz kalamayan Ergen, şöyle yanıt verdi:



"30 yıldır oyunculuk/yorumculuk yapıyorum. Sahneye çıkıyorum. Marka yüzüyüm. 12 senede 50 tane anaokulu açan derneğimizin kurucusu ve başkanıyım. Vergisini ödeyen, vatanına faydası olan bir insanım. Sizin meslek ne?"