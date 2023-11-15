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Eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı!

Dördüncü evre kolon kanseriyle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, 37 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi Parlak'ın, eşi Savaş Parlak'a yazdığı son mesaj ortaya çıktı. 12 yaşından beri kanserle savaşan Ayşenur Parlak'ın sözleri yürek sızlattı.

Ekleme: 15.11.2023 - 01:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak, 33 yaşında kolon kanserine yakalandı. Kansere karşı verdiği mücadele ile yüzbinlerce takipçisine örnek olan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti. Ayşenur'un ölüm haberini eşi Savaş Parlak verdi.

Eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı!

"KEŞKE ÖNCE BEN GİTSEYDİM"

Sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını yayınlayan Savaş Parlak, şu mesajı yazdı:

Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim, keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan, dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim, ben yeminimi tuttum; hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, ölüm bizi ayırana dek...

Eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı!

"EN DOĞRU KARAR SENİ SEVMEKTİ"

Kanserle mücadelesiyle hafızalara kazınan Ayşenur Parlak'tan geriye ise eşi Savaş için yazdığı şu son satırlar kaldı:
"Hayatımda verdiğim en doğru karardı seni sevmek. Dönüp baktığımda mutlu anılardan başka bir şey hatırlamamak bunun en büyük kanıtı. Doğum günlerinin 13 tanesinde yanında olabildiğime şükretme 13 tanesine daha şahit olmanın hayaliyle iyi ki doğdun benim güzel adamım. Sen benim bu dünyadaki cennetimsin."

Eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı!

AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ayşenur Parlak, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak kariyer hayatına başladı. Üniversitede tanıştığı eşiyle evlilik hazırlıkları yaparken meme kanserine yakalandığını öğrendi ve bir ay içerisinde evlenerek tedavisine başladı.

Ayşenur Parlak, başarılı tedavi sürecinden sonra vergi memuru olarak çalışmaya devam etti ve '10 Amazon Yüksek Doz Yaşam' kitabının yazarlarından biri oldu. Ela adını verdiği kızı dünyaya geldi.

12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak'a; 33 yaşında kolon kanseri teşhisi konmuştu. Dördüncü evre kanserle mücadele eden Parlak, tedavi süreçlerini sosyal medya hesabından yayınlıyordu.

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