Emre Karayel paylaştı!

Oyuncu Emre Karayel, sekiz yıldır aşk yaşadığı iç mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti. Can adında bir oğulları olan çiften ikinci kez bebek müjdesi geldi.

Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden Emre Karayel ile Gizem Demirci, 2021 yılında oğulları Can'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamışlardı.GÜZEL HABERİ DUYURDU51 yaşındaki oyuncu, eşinin ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Karayel, yayınladığı fotoğraflara, "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notunu düştü."MÜMKÜNSE KIZ OLSUN"Nazar boncuklu paylaşımda, "Mümkünse kız olsun" ve "Sağlıkla doğsun" etiketleri dikkat çekti. Rüştü Onur Atilla, Arda Türkmen, Umut Oğuz ve Cem Kılıç gibi ünlü isimler, tebrik mesajlarıyla çiftin heyecanına ortak oldu.