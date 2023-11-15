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Aşk yeniden mi?

Sadece 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın, yeniden bir araya geldi. Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan ikilinin sürpriz buluşmasını oyuncunun köpeği ortaya çıkardı. Ayrıca Boluğur'un bir takipçisinin 'evlilik' sorusuna verdiği yanıt da kafa karıştırdı.

Ekleme: 15.11.2023 - 01:13 Güncelleme: 15.11.2023 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanan çift, ayrılıktan sonra birkaç kez birlikte görüntülense de; ilişkilerine ikinci şansı verdikleri iddiasını yalanlamıştı.

Aşk yeniden mi?

SÜRPRİZ BULUŞMA!

Eski eşler Merve Boluğur ile Mert Aydın, aynı anda oyuncunun minik dostuyla çektirdiği kareyi Instagram hesabından paylaştı. Böylece eski eşlerin buluşması ifşa oldu.

Aşk yeniden mi?

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ!

Instagram'dan hayranlarının, "Yakın zamanda evlilik görünüyor mu?" sorusuna 36 yaşındaki oyuncu, "Şu an aklım başka yerde ama istediğim biriyle karşılaşırsam neden olmasın?" yanıtını verdi. "Bir erkekte en çok ne aranır?" sorusunu da "Beni hak etmesi lazım" şeklinde cevapladı.


Aşk yeniden mi?

'M' HARFİ GÖNDERME Mİ?

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur'un 'karşılaşırsam' kelimesindeki 'm' harfini ayrı yazması kafa karıştırırken, gülücük emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Aşk yeniden mi?

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