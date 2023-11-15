Aşk yeniden mi?

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanan çift, ayrılıktan sonra birkaç kez birlikte görüntülense de; ilişkilerine ikinci şansı verdikleri iddiasını yalanlamıştı.SÜRPRİZ BULUŞMA!Eski eşler Merve Boluğur ile Mert Aydın, aynı anda oyuncunun minik dostuyla çektirdiği kareyi Instagram hesabından paylaştı. Böylece eski eşlerin buluşması ifşa oldu.'EVLİLİK' AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ!Instagram'dan hayranlarının, "Yakın zamanda evlilik görünüyor mu?" sorusuna 36 yaşındaki oyuncu, "Şu an aklım başka yerde ama istediğim biriyle karşılaşırsam neden olmasın?" yanıtını verdi. "Bir erkekte en çok ne aranır?" sorusunu da "Beni hak etmesi lazım" şeklinde cevapladı.'M' HARFİ GÖNDERME Mİ?Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur'un 'karşılaşırsam' kelimesindeki 'm' harfini ayrı yazması kafa karıştırırken, gülücük emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.