Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Bir döneme damgasını vuran Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Beyninde pıhtı atan Popstar Mehtap Yılmaz, kısmi felç geçirdi.

Bir dönemin en çok izlenen programlarından olan Popstar yarışmasına katılan Mehtap Yılmaz kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz'dan sevenlerini üzen haber geldi. Mehtap Yılmaz'ın beyninde pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği öğrenildi.



Mehtap Yılmaz'ın bağlı olduğu müzik şirketinin hesabından şarkıcının sedye ile hastaneye girdiği görüntüler paylaşıldı.



MEHTAP YILMAZ BEYİN PIHTISI NEDENİYLE KISMİ FELÇ GEÇİRDİ



Şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen paylaşımda "Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz. Şu anda doktorlar durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.



