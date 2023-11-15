  • USD: 28,58 - 28,63
  • EURO: 30,61 - 30,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Bir döneme damgasını vuran Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Beyninde pıhtı atan Popstar Mehtap Yılmaz, kısmi felç geçirdi.

Ekleme: 15.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin en çok izlenen programlarından olan Popstar yarışmasına katılan Mehtap Yılmaz kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz'dan sevenlerini üzen haber geldi. Mehtap Yılmaz'ın beyninde pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği öğrenildi.

Mehtap Yılmaz'ın bağlı olduğu müzik şirketinin hesabından şarkıcının sedye ile hastaneye girdiği görüntüler paylaşıldı.

MEHTAP YILMAZ BEYİN PIHTISI NEDENİYLE KISMİ FELÇ GEÇİRDİ

Şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen paylaşımda "Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz. Şu anda doktorlar durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikramiye açıklaması
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Türkiye'nin kredi risk primi 2,5 yılın dibinde! Bakan Mehmet Şimşek: Küresel fon akışı hızlanacak
Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!
İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında güç savaşı: Yeni hamlesi tartışmanın fitilini ateşledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım'da Almanya'ya gidiyor
İsrail'den Lahey'e gizli not! Gazze’deki vahşetin perde arkası: Kanlı strateji…
Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu
Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek
Yolsuzluk iddiaları tek tek sıralandı! CHP'li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni
Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak
Gözünü kan bürümüş İsrail ordusu yeni katliam için Şifa Hastanesi'nde: Bombardımanın ardından operasyon başlattı
Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Sarallar suç örgütü çökertildi! Ali Yerlikaya açıkladı: 24 şüpheli yakalandı
Meral Akşener ve Özgür Özel bir araya geliyor: İttifak konusu ele alınacak
İsrail’den El Şifa Hastanesi’nde ölüm çemberi! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Biden’dan yeni açıklama…
İsrail vahşetine açık çek veren ABD'de işler karıştı! Blinken’dan günah çıkarma çabası…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dikkat! Hesabınız silinebilir… Sadece 16 gün kaldı

Dikkat! Hesabınız silinebilir… Sadece 16 gün kaldı

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefon müjdesi! Usul ve esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor