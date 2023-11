Yıldız Çağrı Atiksoy'un acı günü!

Yıldız Çağrı Atiksoy, babaannesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Atiksoy, "Şimdi seninle koca bir devir kapandı. Kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel insan olarak kalacaksın hep" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un babaannesi vefat etti. Ünlü oyuncu, acı haberi; 'Biliyorum ki sonsuzluğun en güzel mertebesinde özgürsün şimdi' sözleriyle duyurdu.



'TANIDIĞIM EN PAMUK KALPLİ İNSAN'



Konuyla alakalı açıklamada bulunan Atiksoy, 'Hayatımda en sevdiklerimin başında gelen canım babaannem, pamuğum... Tanıdığım en melek, en pamuk kalpli insan... Etrafını sadece güzelleştirmek için var olan, iyiliğe odaklı, ender ruhlardan... Biliyorum ki sonsuzluğun en güzel mertebesinde özgürsün şimdi' ifadelerini kullandı.

Duygusal bir mesaj yayınlayan Yıldız Çağrı Atiksoy, 'O eller; 8 evlat, bir o kadar da torun büyüttü. Bir kere bile 'Of!' dediğini görmedim. Hayatı boyunca sevgiyle, sabırla, şefkatle kocaman bir aile inşa etti. Hayattaki en kıymetli şeyi; aile olmayı öğretti bize. En büyük miras ondan bize kalan. İman dolu 95 yıl...' dedi.



'YAŞAYAN BİR MELEKTİN'



Yıldız Çağrı Atiksoy, ayrıca paylaşımına; 'Teşekkürler senden öğrendiğimiz her şey için... İyi ki babaannem sen olmuşsun. Biz çok şanslı torunlardık. Şimdi seninle koca bir devir kapandı. Kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel insan olarak kalacaksın hep. Seni çok seviyorum, huzur içinde uyu çınarımız... Sen gerçekten bu yeryüzünde yaşayan bir melektin...' şeklinde not düştü.