Yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı!

'Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile 'aşk' ve 'ayrılık' haberleriyle çok konuşulan ünlü oyuncu, bu kez yeni cipi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

'Sesinde Aşk Var', 'Rise of Empires: Ottoman', 'Çıplak', 'Ölüm Zamanı' ve 'Öğretmen gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Mert Ramazan Demir, iki sezondur Yalı Çapkını dizisinde başrol oynuyor.Halis Ağa’nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu 'Ferit Korhan' karakterini canlandıran 1998 İstanbul doğumlu oyuncu, Star TV'de ekranlara gelen dizinin yeni sezonu öncesi "bölüm başı aldığı ücret" haberleriyle gündeme gelmişti.Oyunculuk kariyerinin dışında özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Mert Ramazan Demir'in, çok izlenen yapımın yeni sezonu için haftalık 400 bin TL'lik anlaşmaya imza attığı öne sürülmüştü.Mert Ramazan Demir, önceki akşam Cihangir'de otoparktan yeni aldığı cipi ile çıkarken objektiflere yansıdı. basın mensuplarını görünce şaşkınlık yaşayan 25 yaşındaki oyuncunun yeni aracının 400 bin euro değerinde olduğu öğrenildi.25 yaşındaki Mert Ramazan Demir, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla manşetlere çıkmıştı. Tatilde denizde dudak dudağa görüntülenen oyuncuların çok konuşulan ilişkilerine nokta koyduğu, daha sonra yeniden barıştıkları iddia edilmişti.