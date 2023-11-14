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Mahir Günşiray'ın eşi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu oyuncu Mahir Günşiray'ın çocuk kitabı yazarı ve çizeri eşi Claude Leon Günşiray'dan acı haber geldi. Mahir Günşiray'ın eşi Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti. Ünlü oyuncudan eşinin vefatının ardından açıklama gelmedi.

Ekleme: 14.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Mahir Günşiray'ın 26 yıllık eşi Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti.

Acı haber hem Günşiray'ın hem de Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotoğraf ve enstalasyon dehası; kocası Mahir Günşiray'ın yirmialtı yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı; kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel'in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı; Jean-Claude ve Nuria Leon'un sevgili biricik kızları; Laure ve Fabrice'in canı şahane espritüel kardeşi; Camille, Clemant ve Coline'nin tatlı halası, Lucille ve Alban'ın şeker teyzesi; tüm Leon ailesinin sevgilisi; Can Günşiray'ın cici annesi; Baluna'nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı; denizlerin meleği; bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda-, onların hepsinin unutulmaz varlığı; ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil. Çok büyük bir boşluk...

Tarifsiz bir acı... Her zaman sıcak bedeninin kokusu... Sevmeyi bilen... Sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak."

Mahir Günşiray'ın eşi hayatını kaybetti
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