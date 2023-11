Survivor Turabi'ye olay gönderme!

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alacak isimler Acun Ilıcalı tarafından sosyal medyada tek tek duyuruldu. Yakın zamanda ekrana gelecek olan sevilen yarışma programında 2021 sezonunun iddialı yarışmacısı Yiğit Poyraz da yerini alacak.Acun Ilıcalı paylaşımında, "Katıldığı sene Survivor'da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star'a katılıyor. Poyraz'ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok" ifadelerine yer vermişti.Survivor All Star'da bu sezon SMS oylamasının olmayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, Yiğit Poyraz'ın yanı sıra Turabi, Nagihan ve Sercan gibi dikkat çeken isimlerin de kadroda yer aldığını ilan etti.Survivor All Star 2024 sezonunda SMS oylamasının olmayacağı açıklamasının ardından ilk meydan okuma Turabi'den gelmişti. Yarışmacılara iyi hazırlansınlar diyen Turabi, 'SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabilecekler!' ifadeleriyle tüm yarışmacılara meydan okumuştu.İşte, Turabi'nin o açıklaması:Surivor'a gelen yarışmacılar iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler. Tüm şampiyonlar da gelsin. Bakalım SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabilecekler!Bu kez meydan okuyan isim Yiğit Poyraz oldu. Yiğit Poyraz, antrenman sırasında çekilmiş görüntülerini Instagram hesabı üzerinden hikaye olarak paylaştı. Paylaşımında 'Dansçıyı yenmek için direk lazım da ona gerek bile yok easymoney' ifadelerine yer verdi.