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Beyaz Gazete
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Süper lüks evi dikkat çekti!

Yakın dostu Seda Sayan'la yaptığı filtreli paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın Boğaz’a bakan süper lüks evi gündem oldu. Sahne için genellikle gösterişli kıyafetler tercih eden ünlü şarkıcının evi için de ihtişamlı eşyalar seçmesi dikkat çekti.

Ekleme: 13.11.2023 - 01:33 Güncelleme: 13.11.2023 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde oyuncu Demet Özdemir ile Etiler'de bir mekanda bir araya gelmiş, beş saat boyunca sohbetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ünlü sanatçı, 'Sosyal medya takip ettiğiniz herkesi çıkarttınız. Özellikle Safiye Soyman'ı çıkartmanız çok konuşuldu. Bir tek oğlunuzu ve eşinizi takip etmeye başladınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?' sorusuna yanıt vermişti.

Süper lüks evi dikkat çekti!

TOPU SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİNE ATTI

Özellikle Safiye'yi mi çıkarttım, yapmayın. Takipçilerimi takipten ben çıkmadım. Sosyal medyamı yöneten kardeşim Sefa Çağlar 'Bundan sonra yönetimi ben ele alıyorum. Böyle olması gerekiyor' dedi. Öyle de yaptı.

Süper lüks evi dikkat çekti!

'TAKİPTEN ÇIKTIĞI İÇİN ÜZÜLDÜM'

Safiye Soyman ise 'Seda benim bacım. Her gün üç kez görüntülü konuşuyoruz. Gülşah Saraçoğlu bir sosyal medyacı bulmuş. Yeni trend bu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Hadise. Hande Yener de yapmış. Saygı duyuyorum. Demek ki öyle uygun gördü. 'Memnun musunuz?' derseniz, hiç memnun değilim. Çıkardığı için tabii ki üzüldük' demişti.

Süper lüks evi dikkat çekti!

EVİYLE GÜNDEME GELDİ

Safiye Soyman, oturduğu saray yavrusu eviyle yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda YouTube hesabında boğaz gören evini paylaşan ünlü şarkıcının evi, sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileyici olarak nitelendirildi.

Süper lüks evi dikkat çekti!

'RAHAT ETMEYİ SEVİYORUM'

İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan Soyman, yaptığı açıklamada 'İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum' ifadelerine yer verdi.

Ev eşyalarında ağır bir tarz tercih eden Soyman'ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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