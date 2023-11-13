Süper lüks evi dikkat çekti!

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde oyuncu Demet Özdemir ile Etiler'de bir mekanda bir araya gelmiş, beş saat boyunca sohbetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ünlü sanatçı, 'Sosyal medya takip ettiğiniz herkesi çıkarttınız. Özellikle Safiye Soyman'ı çıkartmanız çok konuşuldu. Bir tek oğlunuzu ve eşinizi takip etmeye başladınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?' sorusuna yanıt vermişti.TOPU SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİNE ATTIÖzellikle Safiye'yi mi çıkarttım, yapmayın. Takipçilerimi takipten ben çıkmadım. Sosyal medyamı yöneten kardeşim Sefa Çağlar 'Bundan sonra yönetimi ben ele alıyorum. Böyle olması gerekiyor' dedi. Öyle de yaptı.'TAKİPTEN ÇIKTIĞI İÇİN ÜZÜLDÜM'Safiye Soyman ise 'Seda benim bacım. Her gün üç kez görüntülü konuşuyoruz. Gülşah Saraçoğlu bir sosyal medyacı bulmuş. Yeni trend bu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Hadise. Hande Yener de yapmış. Saygı duyuyorum. Demek ki öyle uygun gördü. 'Memnun musunuz?' derseniz, hiç memnun değilim. Çıkardığı için tabii ki üzüldük' demişti.EVİYLE GÜNDEME GELDİSafiye Soyman, oturduğu saray yavrusu eviyle yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda YouTube hesabında boğaz gören evini paylaşan ünlü şarkıcının evi, sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileyici olarak nitelendirildi.'RAHAT ETMEYİ SEVİYORUM'İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan Soyman, yaptığı açıklamada 'İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum' ifadelerine yer verdi.Ev eşyalarında ağır bir tarz tercih eden Soyman'ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.