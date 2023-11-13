Songül Karlı filtreyi abarttı!

Bir süredir kendini spora veren Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı. Görüntüsünü değiştirmek isteyen 49 yaşındaki şarkıcının geçirdiği operasyonun ardından son hali ise ameliyattan günler sonra ortaya çıkmıştı."ESKİ HALİNDEN ESER YOK"Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı, Almanya konseri öncesi yeni imajını paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, Songül Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım, çok değişmiş" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.Yaptırdığı estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, son olarak eli göğsünde bir pozunu paylaştı."EKRANDA BU KADAR GÜZEL DEĞİLSİNİZ"Son dönemde estetiği ve filtreyi abartan sunucu ve türkücüye yorum yağdı. Songül Karlı'nın filtreyi abarttığını söyleyen bir takipçisi "Ekranda bu kadar güzel değilsiniz" yazdı.