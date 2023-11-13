Simge Ünal'dan modellik açıklaması!

Simge Ünal, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da tek başına alışveriş turuna çıktı

Mağazaları dolaşan Simge Ünal, kendisini fark eden gazetecilere poz vermekten de geri kalmadı. Ayrıca golf oynamaya başladığını da dile getiren Ünal, işleriyle ilgili de konuştu.



Ünal, "Türkiye artık ne yazık ki Fashion Week bile yapmıyor, birkaç organizasyon hariç. Modellik sektörü Türkiye'de kalmadı gibi görünüyor ve bu gidişle hiç kalmayacak gibi" dedi.



