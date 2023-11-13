Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.Fenomenin son paylaşımlarında parmağında yüzük olmaması dikkat çekmişti. Takipçileri, Subaşı'nın son paylaşımlarına; "Yüzük nerede?", "Yüzüğün yok hayırdır, cicim ayları bitti mi?" ve "Meedo neden yanında değil?" şeklinde yorumlar yazmıştı.RÜYA EVLİLİK BİTTİ!Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’dan 2018 yılında boşanan, bu ilişkiden Melisa adında 10 yaşında kızı olan Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.PHOTOSHOP'U ABARTTIŞeyma Subaşı, son olarak sosyal medyanın diline düştü. Miami'den İstanbul'a döndüğünü gecenin bir yarısı paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Şeyma Subaşı, photoshop'u abarttı.FAYANSI YAMULTTUDuvar fayanslarını bile yamultan Şeyma Subaşı'nın bu detayı fark etmemiş olmasına ise çoğu kişi inanmadı. 'Miami'den sonra hala İstanbul saat dilimine uyum sağlamaya çalışıyorum... Jet lag gerçek!' yazdığı fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı alay konusu oldu.Şeyma Subaşı'nın paylaşımına "Dikkat çekmek için rezil olmaya gerek yok" yorumları yağdı.